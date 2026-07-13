Les Musicales en Tricastin Nuit du piano Le Village Suze-la-Rousse
mardi 21 juillet 2026 · Le Village · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
Les Musicales en Tricastin Nuit du piano
Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
ainsi que les chômeurs et PMR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
La Nuit du piano, c’est la soirée incontournable de ce festival.
Vous allez être étonnés et subjugués par ce programme avec Sophie Charmasson (lauréate au concours international du piano 2024) , Haiou Zhang et Carles & Sofia.
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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 boucharlatannemarie@gmail.com
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English :
La Nuit du piano is the not-to-be-missed evening of the festival.
You’ll be amazed and enthralled by this program: with Sophie Charmasson (winner of the 2024 International Piano Competition) , Haiou Zhang and Carles & Sofia.
L’événement Les Musicales en Tricastin Nuit du piano Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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