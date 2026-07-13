Les Musicales en Tricastin Nuit du piano Le Village Suze-la-Rousse

Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Les Musicales en Tricastin Nuit du piano

Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

ainsi que les chômeurs et PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21

La Nuit du piano, c’est la soirée incontournable de ce festival.

Vous allez être étonnés et subjugués par ce programme avec Sophie Charmasson (lauréate au concours international du piano 2024) , Haiou Zhang et Carles & Sofia.

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Le Village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 boucharlatannemarie@gmail.com

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English :

La Nuit du piano is the not-to-be-missed evening of the festival.

You’ll be amazed and enthralled by this program: with Sophie Charmasson (winner of the 2024 International Piano Competition) , Haiou Zhang and Carles & Sofia.

L’événement Les Musicales en Tricastin Nuit du piano Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence