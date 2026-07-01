Informations pratiques

Suze-la-Rousse

Marché nocturne et Suz’Estivales #3

Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Marché nocturne avec des produits locaux, artisanat, créateurs, foodtrucks et ambiance musicale avec FUZZ groupe .

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Place du Champ de Mars Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 22

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English :

Evening market featuring local products, crafts, designers, food trucks, and live music by FUZZ groupe.

L’événement Marché nocturne et Suz’Estivales #3 Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence