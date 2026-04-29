Concert musique classique Château la Borie Suze-la-Rousse
Concert musique classique Château la Borie Suze-la-Rousse dimanche 5 juillet 2026.
Suze-la-Rousse
Concert musique classique
Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Récital de musique classique avec Michel Gershwin au violon & Anna Tyshayeva au piano.
Bar à Vins du domaine ouvert dès 18h.
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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99 courrier@chateau-la-borie.fr
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English :
Classical music recital: with Michel Gershwin on violin & Anna Tyshayeva on piano.
Estate wine bar open from 6pm.
L’événement Concert musique classique Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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