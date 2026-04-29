Concert musique classique Château la Borie Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Concert musique classique

Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Récital de musique classique avec Michel Gershwin au violon & Anna Tyshayeva au piano.

Bar à Vins du domaine ouvert dès 18h.

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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 02 83 99 courrier@chateau-la-borie.fr

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English :

Classical music recital: with Michel Gershwin on violin & Anna Tyshayeva on piano.

Estate wine bar open from 6pm.

L’événement Concert musique classique Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence