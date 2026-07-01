Informations pratiques

Suze-la-Rousse

soirée DJ et repas paëlla

110 chemin du Camping Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Réservez votre soirée du 11 juillet !

Venez passer un superbe moment avec Mel et Bruno sur les rythmes des années 70/80

Pensez également à réserver votre table pour déguster une délicieuse paëlla

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110 chemin du Camping Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 26 81

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English :

Save the date for the evening of July 11!

Come have a great time with Mel and Bruno to the beats of the ’70s and ’80s.

Don’t forget to reserve your table to enjoy a delicious paella.

L’événement soirée DJ et repas paëlla Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence