soirée DJ et repas paëlla Suze-la-Rousse
samedi 11 juillet 2026 · Suze-la-Rousse
Informations pratiques
Suze-la-Rousse
soirée DJ et repas paëlla
110 chemin du Camping Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Réservez votre soirée du 11 juillet !
Venez passer un superbe moment avec Mel et Bruno sur les rythmes des années 70/80
Pensez également à réserver votre table pour déguster une délicieuse paëlla
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110 chemin du Camping Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 15 26 81
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English :
Save the date for the evening of July 11!
Come have a great time with Mel and Bruno to the beats of the ’70s and ’80s.
Don’t forget to reserve your table to enjoy a delicious paella.
L’événement soirée DJ et repas paëlla Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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