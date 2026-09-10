Présentation publique — Octave Courtin & Santiago Tamayo Soler Collectif Bonus Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 18:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Nous vous invitons dans nos locaux de Félix Thomas pour une soirée consacrée aux artistes Octave Courtin et Santiago Tamayo Soler, tous deux en résidence à Bonus.Octave Courtin participe au programme d’échanges mené avec Le Wonder. Ce dispositif favorise les échanges entre les créateur·rices de Nantes et de la région parisienne.Santiago Tamayo Soler occupe un atelier à Bonus dans le cadre du partenariat avec le Centre d’art et de diffusion CLARK de Montréal.À cette occasion, ils présenteront leur travail en cours.Les échanges se poursuivront autour d’un verre offert.

Collectif Bonus Nantes 44000



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