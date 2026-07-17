Préserver et conserver ses photographies familiales, Centre des archives, Vitré
samedi 7 novembre 2026 · Centre des archives · Vitré
Informations pratiques
Préserver et conserver ses photographies familiales Samedi 7 novembre, 10h30 Centre des archives Ille-et-Vilaine
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T10:30:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Nous avons tous des photographies familiales conservées, elles sont souvent passées entre les mains de plusieurs générations.
Comment conserver ces trésors photographiques dans de bonnes conditions pour qu’ils traversent encore des décennies …
Cet atelier encadré par deux archivistes vous permet de découvrir quelques bonnes pratiques !
Le classement des photographies numériques est également abordé.
Centre des archives 27 Rue des Eaux, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299744088 https://www.vitrecommunaute.org/les-archives
Nous avons tous des photographies familiales conservées, elles sont souvent passées entre les mains de plusieurs générations.
© Centre des archives de Vitré Communauté
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