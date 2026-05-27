VERY ROCK TRIP FESTIVAL Pocé-les-Bois Vitré
VERY ROCK TRIP FESTIVAL Pocé-les-Bois Vitré vendredi 17 juillet 2026.
Après un incroyable succès lors de sa première édition, le VERY ROCK TRIP repart pour un second acte avec des artistes venant des 4 coins du monde.
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