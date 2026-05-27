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VERY ROCK TRIP FESTIVAL Pocé-les-Bois Vitré

VERY ROCK TRIP FESTIVAL Pocé-les-Bois Vitré

VERY ROCK TRIP FESTIVAL Pocé-les-Bois Vitré vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Pocé-les-Bois

Adresse : 1, rue de Vitré

Ville : 35500 Vitré

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Heure de fin : 14:00

Tarif : 18 €

Après un incroyable succès lors de sa première édition, le VERY ROCK TRIP repart pour un second acte avec des artistes venant des 4 coins du monde.

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