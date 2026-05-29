Vitré

Matinée estivale

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise une matinée estivale.

Au programme

10h30 Visite guidée du Jardin du Parc par une guide conférencère.

Dessiné en 1867, le Jardin du Parc à Vitré est un bel exemple des grands jardins publics dont les villes s’ornent sous le Second Empire. Caractérisé par une grande richesse botanique (plus de 50 espèces avec des arbres remarquables comme le thuya de Californie) et de nombreuses fabriques, dont le kiosque à musique 1897 et la volière 1907, cette visite vous permettra de vous plonger dans l’ambiance des dimanches élégants d’avant 1914.

Durée de la visite guidée 1h30

12h30 Apéritif et planche à partager dans l’un de nos établissements partenaires.

Durée de l’apéritif 1h00

Tarif 20.80€ par personne à régler à la réservation (en espèces, chèque ou carte bancaire) au guichet de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré . Le lieu de départ de la visite sera communiqué lors de la réservation.

Réservation obligatoire et règlement jusqu’au mardi 30 juin 2026 au guichet de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré.

*Sous réserve d’un minimum de 12 personnes inscrites. .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46

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English :

L’événement Matinée estivale Vitré a été mis à jour le 2026-05-29 par OT VITRE