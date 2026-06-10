Vitré

Feu d’artifice à Vitré

Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice à Vitré le lundi 13 juillet 2026 au soir, à 23h00.

Rendez-vous sur le site de l’espace Saint-Étienne rugby, chemin du Feil à Vitré.

Laissez-vous emporter par la féérie de ce traditionnel feu d’artifice du 13 juillet !

Tout public. Gratuit.

Organisé par la Ville de Vitré en partenariat avec l’association SVP. .

Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 05 21

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English :

L’événement Feu d’artifice à Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE