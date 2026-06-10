Feu d’artifice à Vitré Vitré
Feu d’artifice à Vitré Vitré lundi 13 juillet 2026.
Vitré
Feu d’artifice à Vitré
Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice à Vitré le lundi 13 juillet 2026 au soir, à 23h00.
Rendez-vous sur le site de l’espace Saint-Étienne rugby, chemin du Feil à Vitré.
Laissez-vous emporter par la féérie de ce traditionnel feu d’artifice du 13 juillet !
Tout public. Gratuit.
Organisé par la Ville de Vitré en partenariat avec l’association SVP. .
Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 05 21
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English :
L’événement Feu d’artifice à Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE
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