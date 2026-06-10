Visites chez les Producteurs | 15 juillet 2026 Place du Général de Gaulle Vitré mercredi 15 juillet 2026.

Vitré

Visites chez les Producteurs | 15 juillet 2026

Place du Général de Gaulle Office de Tourisme du Pays de Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’Office de Tourisme du Pays de Vitré est heureux de vous proposer cet été les Visites chez les Producteurs !

Les producteurs du Pays de Vitré vous ouvrent les portes de leur exploitation afin de vous faire découvrir leur activité, leur savoir-faire et partager leur passion.

Chaque mercredi entre le 8 juillet et le 26 août 2026, l’Office de Tourisme du Pays de Vitré vous propose ces temps de rencontre et de découverte.

Programme du MERCREDI 15 JUILLET 2026

– Azalane (10h30 14h30)

– Histoires d’ânes (11h)

– La Ferme des Ani’mots (11h/14h)

– Les Prairies de la Chevrie (14h30)

Tarifs 3€ par personne (à régler au producteur le jour de la visite). Gratuit pour les moins de 2 ans.

Les lieux exacts des visites vous seront communiqués lors de l’inscription. Merci d’arriver en avance, afin de respecter le travail des producteurs.

Renseignements et inscription OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vitré au guichet, ou au 02 99 75 04 46 ou par mail à info@ot-vitre.fr .

Place du Général de Gaulle Office de Tourisme du Pays de Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46

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English :

L’événement Visites chez les Producteurs | 15 juillet 2026 Vitré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE