Jeudis de l’Eté | 16 juillet 2026 Vitré
Jeudis de l’Eté | 16 juillet 2026 Vitré jeudi 16 juillet 2026.
Vitré
Jeudis de l’Eté | 16 juillet 2026
Place Général De Gaulle Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Depuis 2004, l’Office de Tourisme du Pays de Vitré organise les Jeudis de l’Eté, un rendez-vous estival devenu incontournable à Vitré.
C’est un événement familial et intergénérationnel qui se déroule au cœur du centre-ville, sur la place du Général de Gaulle (devant la gare de Vitré).
Concerts, producteurs locaux, balades contées et animations partagez un bon moment en famille ou entre amis !
Cette nouvelle édition se déroulera les jeudis 16, 23 et 30 juillet et les jeudis 6, 13 et 20 août 2026.
Au programme du JEUDI 16 JUILLET 2026
– 18h30 Balade contée et chantée par Bruno Chemin accompagné d’Olivier Lepage et Christophe Brillet. Le départ de la balade contée a lieu devant l’Office de Tourisme à Vitré. 3€ par personne, à régler sur place.
– Concert à 19h30 du groupe Raul y Manoloco (musique cubaine)
Tout au long de la soirée
– Gourmandises et produits locaux avec les producteurs présents sur la place du Général de Gaulle.
– Animations pour les enfants jeux de société avec l’association Les Score-Pions et des jeux en bois avec la Ludothèque du Centre Social de Vitré.
Réservez vos soirées du jeudi cet été ! Rendez-vous dès le 16 juillet ! .
Place Général De Gaulle Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 46
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English :
L’événement Jeudis de l’Eté | 16 juillet 2026 Vitré a été mis à jour le 2026-06-10 par OT VITRE
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