Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre
Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre dimanche 19 juillet 2026.
Mortagne-sur-Sèvre
Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art
Site du fleuriais Mortagne-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
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Site du fleuriais Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire culture@mortagnesursevre.fr
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English :
L’événement Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne
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