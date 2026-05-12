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Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre

Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Site du fleuriais

Ville : 85290 Mortagne-sur-Sèvre

Département : Vendée

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mortagne-sur-Sèvre

Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art

Site du fleuriais Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 17:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

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Site du fleuriais Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire   culture@mortagnesursevre.fr

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English :

L’événement Presque Louise & Thelma (théâtre), par le collectif Jamais Trop d’Art Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne

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