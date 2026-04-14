Prêt pour la plus grande photo des cyclistes du challenge ?, Les jardins du Colysée, Lambersart

Prêt pour la plus grande photo des cyclistes du challenge ? Vendredi 1 mai, 16h00 Les jardins du Colysée Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00

Premier grand évènement organisée par les équipes #maiavelo !

Direction la plaine du Colysée à Lambersart où nous rencontrerons de nombreux collectifs vélo pour une belle et grande photo et un goûter en mode auberge espagnole

Les vélos cargo et les enfants à vélo seront mis à l’honneur.

Venez nombreux

Les jardins du Colysée 92 avenue Pasteur Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France

Premier grand évènement organisée par les équipes #maiavelo

Bastien Crampette