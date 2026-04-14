Prêt pour la plus grande photo des cyclistes du challenge ?, Les jardins du Colysée, Lambersart
Prêt pour la plus grande photo des cyclistes du challenge ?, Les jardins du Colysée, Lambersart vendredi 1 mai 2026.
Prêt pour la plus grande photo des cyclistes du challenge ? Vendredi 1 mai, 16h00 Les jardins du Colysée Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T16:00:00+02:00 – 2026-05-01T17:00:00+02:00
Premier grand évènement organisée par les équipes #maiavelo !
Direction la plaine du Colysée à Lambersart où nous rencontrerons de nombreux collectifs vélo pour une belle et grande photo et un goûter en mode auberge espagnole
Les vélos cargo et les enfants à vélo seront mis à l’honneur.
Venez nombreux
Les jardins du Colysée 92 avenue Pasteur Lambersart Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France
Premier grand évènement organisée par les équipes #maiavelo
Bastien Crampette