Prévenir la désinsertion: comment repérer et agir ensemble sur les parcours professionnels ? IGR-IAE Rennes Rennes Mardi 19 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Le 19 mai, dans le cadre de la Chaire Vivre Ensemble, cette question sera au centre de notre table ronde. Trois regards croisés, pour mêler la recherche, la réalité du terrain et l’accompagnement

Un salarié qui décroche progressivement, sans que personne ne le voie, c’est une situation encore trop courante dans beaucoup d’entreprises. La désinsertion professionnelle ne commence pas le jour de la rupture. Elle s’installe en silence, à travers des signaux faibles que l’entreprise n’a pas toujours appris à lire.

Comment repérer ces signaux ? Comment agir en amont ? Comment prévenir cette rupture ? Et surtout, quels sont les leviers à la main de l’entreprise ?

Le 19 mai, dans le cadre de la Chaire Vivre Ensemble, ces questions seront abordées lors d’une conférence, sous forme de table ronde. IGR-IAE Rennes, Groupe Legendre, ARACT Bretagne : trois regards croisés, pour mêler la recherche, la réalité du terrain et l’accompagnement.

**Prévenir la désinsertion: comment repérer et agir ensemble sur les parcours professionnels ?**

➡️Hélène Fayet, Docteure en Sciences de Gestion et du Management

➡️Coralie Guillou, Chargée de mission – Aract Bretagne

➡️Guillaume Beghin, Directeur des Ressources Humaines – Groupe Legendre

➡️Hélène Gautier, Responsable de la prévention de la désinsertion professionnelle – Groupe Legendre

Table-ronde animée par Anne Joyeau, Titulaire de la Chaire Vivre Ensemble et Professeure des Universités à l’IGR-IAE Rennes

Et pour aller plus loin, cette conférence sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, d’un atelier facultatif proposé par l’ARACT : **Repérer des leviers pour agir sur la désinsertion professionnelle.**

IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé

Mardi 19 mai 2026

18h–19h30 : Table ronde | 19h30–20h30 : Atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T19:30:00.000+02:00

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3xb020aGSkwGFpG5Saw_wOVRDz97oBbyTx5VSQQVRRzyqfw/viewform?usp=publish-editor

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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