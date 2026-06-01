Prière de ne pas toucher chassé-croisé au musée Salle Multi-Activités Val-Couesnon samedi 13 juin 2026.

Val-Couesnon

Prière de ne pas toucher chassé-croisé au musée

Salle Multi-Activités 2 Rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Des rencontres farfelues du passé, du présent et du futur.

Et quand la nuit tombe, entre deux patrouilles de gardiens, des voleurs maladroits se retrouvent alors nez à nez avec leurs butins…

Une comédie à la fois drôle et fantastique ! .

Salle Multi-Activités 2 Rue des Trembles Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 07 08 80

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English :

L’événement Prière de ne pas toucher chassé-croisé au musée Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne