Festival Jean Langlais Messe chantée La Fontenelle Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Messe chantée La Fontenelle Val-Couesnon dimanche 28 juin 2026.
Val-Couesnon
Festival Jean Langlais Messe chantée
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Dans le cadre de leur 21ème festival, l’association Les Amis de Jean Langlais vous propose une messe célébrant leur 21ans.
Pour l’occasion le Chœur Liminis B de Vitré chantera avec la Chorale Les Amis de Jean Langlais, dirigés par Véronique Macé et Jean Michel Noel et accompagnés par Ludovic Billon.
Entrée libre. .
La Fontenelle Eglise Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 05 79 54
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English :
L’événement Festival Jean Langlais Messe chantée Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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