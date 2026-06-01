Festival Jean Langlais Messe chantée La Fontenelle Val-Couesnon

Val-Couesnon

Festival Jean Langlais Messe chantée

La Fontenelle Eglise Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Dans le cadre de leur 21ème festival, l’association Les Amis de Jean Langlais vous propose une messe célébrant leur 21ans.

Pour l’occasion le Chœur Liminis B de Vitré chantera avec la Chorale Les Amis de Jean Langlais, dirigés par Véronique Macé et Jean Michel Noel et accompagnés par Ludovic Billon.

Entrée libre. .

La Fontenelle Eglise Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 05 79 54

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English :

L’événement Festival Jean Langlais Messe chantée Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne