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PORTE OUVERTE Salle polyvalente Val-Couesnon

PORTE OUVERTE Salle polyvalente Val-Couesnon vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue des Trembles

Ville : 35460 Val-Couesnon

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Val-Couesnon

PORTE OUVERTE

Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Nous vous invitons à une visite des ateliers, rencontre avec les bénévoles, tombola et boissons rafraichissantes.   .

Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 25 36 70 

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English :

L’événement PORTE OUVERTE Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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