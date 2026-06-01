PORTE OUVERTE Salle polyvalente Val-Couesnon

Val-Couesnon

PORTE OUVERTE

Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Nous vous invitons à une visite des ateliers, rencontre avec les bénévoles, tombola et boissons rafraichissantes. .

Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 25 36 70

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English :

L’événement PORTE OUVERTE Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne