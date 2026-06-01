PORTE OUVERTE Salle polyvalente Val-Couesnon
PORTE OUVERTE Salle polyvalente Val-Couesnon vendredi 26 juin 2026.
Val-Couesnon
PORTE OUVERTE
Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Nous vous invitons à une visite des ateliers, rencontre avec les bénévoles, tombola et boissons rafraichissantes. .
Salle polyvalente Rue des Trembles Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 25 36 70
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English :
L’événement PORTE OUVERTE Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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