Bédarieux

PRIMAVERA DU CEHC

Avenue de Lodève Bédarieux Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Evènement familial et convivial avec les entrepreneurs

Samedi de 9 h à 22h et dimanche de 9h à 18h

Artisans et producteurs locaux

Château gonflabel pour les enfants

Food Truck et buvette

Pop corn et glace à l’eau

Rencontre avec les entrepreneurs du CECH

19h 22h Apéro géant + brasucade + grillade + DJ set

Réservation au 06 51 43 03 77

Evènement familial et convivial avec les entrepreneurs

Samedi de 9 h à 22h et dimanche de 9h à 18h

Artisans et producteurs locaux

Château gonflabel pour les enfants

Food Truck et buvette

Pop corn et glace à l’eau

Rencontre avec les entrepreneurs du CECH

19h 22h Apéro géant + brasucade + grillade + DJ set

Réservation au 06 51 43 03 77 .

Avenue de Lodève Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 51 43 03 77

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English : PRIMAVERA DU CEHC

A family-friendly event with entrepreneurs

Saturday 9am to 10pm and Sunday 9am to 6pm

Local craftsmen and producers

Bouncy castle for children

Food Truck and refreshments

Popcorn and water ice

Meeting with CECH entrepreneurs

7pm-10pm Giant aperitif + brasucade + barbecue + DJ set

Book on 06 51 43 03 77

L’événement PRIMAVERA DU CEHC Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB