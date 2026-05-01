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PRIMAVERA DU CEHC Bédarieux

PRIMAVERA DU CEHC Bédarieux samedi 9 mai 2026.

Adresse : Avenue de Lodève

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 4 4 4

Bédarieux

PRIMAVERA DU CEHC

Avenue de Lodève Bédarieux Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

Evènement familial et convivial avec les entrepreneurs
Samedi de 9 h à 22h et dimanche de 9h à 18h
Artisans et producteurs locaux
Château gonflabel pour les enfants
Food Truck et buvette
Pop corn et glace à l’eau
Rencontre avec les entrepreneurs du CECH
19h 22h Apéro géant + brasucade + grillade + DJ set
Réservation au 06 51 43 03 77
Evènement familial et convivial avec les entrepreneurs
Samedi de 9 h à 22h et dimanche de 9h à 18h
Artisans et producteurs locaux
Château gonflabel pour les enfants
Food Truck et buvette
Pop corn et glace à l’eau
Rencontre avec les entrepreneurs du CECH
19h 22h Apéro géant + brasucade + grillade + DJ set
Réservation au 06 51 43 03 77   .

Avenue de Lodève Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 51 43 03 77 

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English : PRIMAVERA DU CEHC

A family-friendly event with entrepreneurs
Saturday 9am to 10pm and Sunday 9am to 6pm
Local craftsmen and producers
Bouncy castle for children
Food Truck and refreshments
Popcorn and water ice
Meeting with CECH entrepreneurs
7pm-10pm Giant aperitif + brasucade + barbecue + DJ set
Book on 06 51 43 03 77

L’événement PRIMAVERA DU CEHC Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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