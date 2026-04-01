Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois
Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois samedi 18 avril 2026.
Saint-Julien-aux-Bois
Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie
Beix Saint-Julien-aux-Bois Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Venez fêter les 35 ans de l’élevage de pigeons
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Beix Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 30 76
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English : Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie
L’événement Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme
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