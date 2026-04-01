Saint-Julien-aux-Bois

Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie

Beix Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Venez fêter les 35 ans de l’élevage de pigeons

Visite de l’élevage, vente de pigeons reproducteurs, vente de pigeonneaux frais, vente de conserves et 1 cadeau offert à tous les clients ! .

Beix Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 65 30 76

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English : Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie

L’événement Printemps à la ferme les colombiers de la Xaintrie Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme