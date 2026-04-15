Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire de Lyon Impasse de l’Île Blanche Locquirec
Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire de Lyon Impasse de l’Île Blanche Locquirec samedi 9 mai 2026.
Locquirec
Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire de Lyon
Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Un voyage autour de Venise de 1730
Au 18e siècle, Venise est l’une des capitales musicales les plus fascinantes d’Europe. La Sérénissime rayonne par sa richesse culturelle, son cosmopolitisme & son goût pour le spectacle. La musique y résonne partout dans les basiliques, les palais, les théâtres d’opéra & surtout dans les ospedali, institutions charitables où de jeunes musiciennes reçoivent une formation remarquable. C’est dans ce contexte foisonnant que s’épanouit le génie d’Antonio Vivaldi, prêtre, pédagogue, compositeur & violoniste. Mais il n’est pas le seul. Antonio Lotti, Johann Adolph Hasse, Domenico Scarlatti, Nicola Antonio Porpora & Giovanni Benedetto Platti contribuent également à un répertoire vénitien élégant & expressif. C’est par le contraste & l’exaltation des couleurs instrumentales que se distingue la musique vénitienne de cette période.
Distribution Johanna Unterpertinger > flûte à bec, basson baroque
Lilith Bodenkamp > violon baroque
Emma Simmons > violon baroque
Llorenç Carbó Terrades > violoncelle baroque
Antonio Guimarães > clavecin .
Impasse de l’Île Blanche Chapelle de l’île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 96 35 17 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire de Lyon
L’événement Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire de Lyon Locquirec a été mis à jour le 2026-04-15 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Locquirec (Finistère)
- Le tour de la pointe de Locquirec Locquirec Finistère 1 mai 2026
- GR34 ou Sentier des Douaniers Locquirec Finistère 1 mai 2026
- Tables rondes toponymie CEL à Ar Presbital Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Table ronde toponymie Les migrations bretonnes des 19e & 20e siècles Ar Presbital Locquirec 6 mai 2026
- Printemps de Lanvellec étudiants du Conservatoire et Paris Boulogne Billancourt Impasse de l’Île Blanche Locquirec 9 mai 2026