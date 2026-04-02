Ablain-Saint-Nazaire

Printemps des cimetières Visite guidée de la nécropole nationale Notre-Dame de Lorette

2 Place de Notre Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.

Nécropole française inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)

Dans le cadre du Printemps des Cimetières, explorez la nécropole Notre-Dame-de-Lorette, le plus grand cimetière militaire français, à l’aide d’un guide pour comprendre son organisation et son entretien. Au sommet de la colline, où reposent pour toujours les corps de 42000 soldats morts pendant la Première Guerre Mondiale sur les fronts de l’Artois et des Flandres françaises et belges. .

2 Place de Notre Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.

L’événement Printemps des cimetières Visite guidée de la nécropole nationale Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin