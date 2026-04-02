Loos-en-Gohelle

Printemps des cimetières Visite guidée du Loos British cemetery

121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans le cadre du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.

Cimetière britannique inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que Site funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)

Suivez notre guide pour une exploration sensible et documentée du Loos British Cemetery et de son extension inaugurée en 2024 par son Altesse Royale la Princesse Anne.

Vous découvrirez les principes architecturaux, les histoires personnelles derrière les stèles, ainsi que les engagements de la CWGC en matière de biodiversité et de patrimoine durable. Un lieu de recueillement, mais aussi un refuge pour la faune et la flore. .

121 rue Roger Salengro Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

As part of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.

L’événement Printemps des cimetières Visite guidée du Loos British cemetery Loos-en-Gohelle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin