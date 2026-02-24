Printemps des poètes atelier gravure Quai Robert Alba Châteaulin

Printemps des poètes atelier gravure

Bibliothèque Châteaulin

Mercredi 25 mars 2026 à 10h, la bibliothèque municipale accueille un atelier de gravure animé par Danielle Péan Le Roux, dans le cadre du Printemps des Poètes. Un temps de création pour explorer la rencontre entre poésie et image.

Quand les mots deviennent lignes

À partir d’une sélection de poèmes, l’atelier propose une initiation à la gravure. Sous le regard et les conseils de l’artiste, chacun expérimente le travail du trait, découvre la finesse de la pointe sèche et donne forme aux émotions suscitées par les textes.

La ligne se fait écriture, l’image prolonge le poème un dialogue sensible s’installe entre le geste et les mots.

Atelier ouvert à partir de 10 ans.Gratuit, sur réservation. .

