Printemps du Numérique 2026 – Portes Ouvertes, Maison France Services,, Le Nouvion-en-Thiérache

Printemps du Numérique 2026 – Portes Ouvertes Jeudi 16 avril, 14h00 Maison France Services, Aisne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Maison France Services, 1 rue de l’église, 02170 Le NOUVION EN THIERACHE Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France

visite et découverte de la Salle de Communication et de la Maison France Services du NOUVION EN THIERACHE