Pouillon

Printemps taurin

Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Pouillon vous accueille pour trois jours de festivités autour de la course landaise, de la tauromachie et du patrimoine culturel gascon.

Pouillon vous accueille pour trois jours de festivités autour de la course landaise, de la tauromachie et du patrimoine culturel gascon.

Le vendredi à 19h karaoké et tapas puis à 23h Soirée Bodega aux arènes.

Le samedi à 10h, découverte de la Course Landaise avec Nicolas Vergonzeanne. Exposition de voiture anciennes et 4×4 par l’association Soupades et Pistons. Randonnée pédestre de 8km au départ du hall des sports. À midi, apéritif suivi d’un repas au Foyer Municipal. À 17h, course de l’avenir avec l’école taurine Ganaderia Noguès. Soirée moules frites à 20h (10€), suivi d’un bal animé par Jean-Mi à 23h.

Le dimanche à 10h30, messe animée par Los Campesinos. À 11h, course à la cocarde. À 13h, repas Gascon au foyer municipal. À 17h, course Landaise avec la Ganaderia Deyris. .

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 08 97 65 pouillon.culture.traditions@orange.fr

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English : Printemps taurin

Pouillon welcomes you for three days of festivities around the Landes race, bullfighting and the Gascon cultural heritage.

L’événement Printemps taurin Pouillon a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans