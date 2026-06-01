PrismE, Alhambra, Genève

PrismE Vendredi 19 juin, 19h30 Alhambra

concert offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:30:00+02:00

PrismE s’immerge dans l’univers des rêves et offre un voyage musical tout en contrastes qui navigue entre états contemplatifs et énergie explosive.

Forts d’une grande complicité musicale et humaine, les trois musicien·nes proposent un répertoire caractérisé par des mélodies épurées, des grooves entraînants, l’improvisation et le jeu sur les dynamiques.

Une musique accessible, poétique et intense, qui se situe à la frontière du jazz et de la pop.

Leila Kramis, piano

Sylvain Fournier, batterie

Stéphane Fisch, contrebasse

Ouverture des portes : 19h30

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Concert de PrismE avec Leila Kramis,Sylvain Fournier et Stéphane Fisch à l’Alhambra vendredi 19 juin à l’occasion de la fête de la musique

Stéphane Fisch