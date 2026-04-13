Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault
Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault mardi 23 juin 2026.
Prix BD Première Vague Mardi 23 juin, 19h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
En partenariat avec Aurélien de la librairie
L’esprit Large de Guérande Vous avez découvert en février la sélection de bande-dessinées d’Aurélien, de cette quatrième édition du prix à Ormédo.
Vous les avez lues, dévorées ? Vous les avez aimées ou carrément détestées ? Venez en discuter avec les autres lecteurs, les bibliothécaires et Aurélien. Qui sait : la soirée changera peut-être votre vision et pourrait influer sur le vote ?
Mardi 23 juin · 19h30 · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Le prix littéraire Première Vague revient bande-dessinée bd
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