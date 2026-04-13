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Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault mardi 23 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Le Petit Chantilire

Adresse : 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Prix BD Première Vague Mardi 23 juin, 19h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

En partenariat avec Aurélien de la librairie
L’esprit Large de Guérande Vous avez découvert en février la sélection de bande-dessinées d’Aurélien, de cette quatrième édition du prix à Ormédo.
Vous les avez lues, dévorées ? Vous les avez aimées ou carrément détestées ? Venez en discuter avec les autres lecteurs, les bibliothécaires et Aurélien. Qui sait : la soirée changera peut-être votre vision et pourrait influer sur le vote ?
Mardi 23 juin · 19h30 · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

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Le prix littéraire Première Vague revient bande-dessinée bd

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