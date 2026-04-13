Prix BD Première Vague, Bibliothèque Le Petit Chantilire, Orvault

Prix BD Première Vague Mardi 23 juin, 19h30 Bibliothèque Le Petit Chantilire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T19:30:00+02:00 – 2026-06-23T20:30:00+02:00

En partenariat avec Aurélien de la librairie

L’esprit Large de Guérande Vous avez découvert en février la sélection de bande-dessinées d’Aurélien, de cette quatrième édition du prix à Ormédo.

Vous les avez lues, dévorées ? Vous les avez aimées ou carrément détestées ? Venez en discuter avec les autres lecteurs, les bibliothécaires et Aurélien. Qui sait : la soirée changera peut-être votre vision et pourrait influer sur le vote ?

Mardi 23 juin · 19h30 · durée 1h · Le Petit ChantiLire · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire 46 Avenue Alexandre Goupil, Orvault Orvault 44700 Goupil Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]

Le prix littéraire Première Vague revient bande-dessinée bd