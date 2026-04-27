Prix cycliste Montbeugny
Prix cycliste Montbeugny dimanche 3 mai 2026.
Montbeugny
Prix cycliste
Montbeugny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Bourbonnais Cyclisme Sport Organisation vous attend nombreux à l’occasion de sa première épreuve 2026 le dimanche 3 mai pour le Prix Cycliste de Montbeugny ouvert aux écoles de cyclisme et aux catégories U17 et U 17.
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Montbeugny 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 95 94
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English :
Bourbonnais Cyclisme Sport Organisation looks forward to welcoming you to its first 2026 event on Sunday May 3 for the Prix Cycliste de Montbeugny, open to cycling schools and U17 and U17 categories.
L’événement Prix cycliste Montbeugny a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région