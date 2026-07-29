Prix International de Danse de Biarritz Gare du Midi Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Prix International de Danse de Biarritz

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-26

Implanté à Biarritz, ville emblématique de la danse, le Prix International de Danse de Biarritz est un concours de prestige dédié aux danseurs amateurs et pré-professionnels. Les 26 et 27 octobre 2026, la Gare du Midi accueillera deux journées de sélection et de finales réunissant des talents venus de France et de l’international. Classique, contemporain, jazz et danse urbaine seront représentés devant un jury composé de grandes personnalités du monde de la danse. Plus qu’une compétition, cet événement est un véritable lieu de rencontre, de transmission et de découverte, favorisant les échanges entre danseurs, chorégraphes et institutions artistiques tout en contribuant au rayonnement culturel de Biarritz. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 37 94 58 concours.internationalbiarritz@gmail.com

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English : Prix International de Danse de Biarritz

L’événement Prix International de Danse de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz