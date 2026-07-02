Prix Radu Lupu, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Prix Radu Lupu Samedi 5 décembre, 19h30 La Cité Bleue

CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T19:30:00+01:00 – 2026-12-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T19:30:00+01:00 – 2026-12-05T20:30:00+01:00

En 2026, La Cité Bleue célèbre la 3ᵉ édition du Prix Radu Lupu, créé par la Fondation du même nom pour soutenir de jeunes talents dont l’intensité artistique et la sensibilité musicale reflètent l’esprit du grand pianiste roumain. Radu Lupu, reconnu pour son toucher unique et sa poésie intérieure, a marqué l’histoire du piano par des interprétations profondément humaines et inspirantes, notamment de Beethoven, Schubert et Brahms.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/prix-radu-lupu »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Troisième édition

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