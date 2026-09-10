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PROCESSING #13, performance dansée de Linda Hayford Bibliothèque Longs-Champs Rennes

vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Longs-Champs
Adresse
60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

PROCESSING #13, performance dansée de Linda Hayford Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 9 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Danse, dans le cadre d’UNDER/GROUND

Avec Processing, Linda Hayford, danseuse et chorégraphe rennaise de renommée nationale et internationale, fait voyager le Shifting Pop, sa propre manière de danser, née du popping, dans des lieux chaque fois différents. La performance se prolonge par une discussion ouverte à toutes et tous : on y parlera de ses inspirations, en écho aux collections de la bibliothèque.
Dans le cadre du temps fort UNDER/ GROUND organisé par le collectif FAIR-E / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-09T19:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36


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