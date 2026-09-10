PROCESSING #13, performance dansée de Linda Hayford Bibliothèque Longs-Champs Rennes
vendredi 9 octobre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes
Informations pratiques
PROCESSING #13, performance dansée de Linda Hayford Bibliothèque Longs-Champs Rennes Vendredi 9 octobre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Danse, dans le cadre d’UNDER/GROUND
Avec Processing, Linda Hayford, danseuse et chorégraphe rennaise de renommée nationale et internationale, fait voyager le Shifting Pop, sa propre manière de danser, née du popping, dans des lieux chaque fois différents. La performance se prolonge par une discussion ouverte à toutes et tous : on y parlera de ses inspirations, en écho aux collections de la bibliothèque.
Dans le cadre du temps fort UNDER/ GROUND organisé par le collectif FAIR-E / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
Tout public à partir de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-09T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-09T19:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.longs-champs@ville-rennes.fr 02 23 62 26 36
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