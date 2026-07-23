Procession et messe du 15 août Langrune-sur-Mer
samedi 15 août 2026 · Langrune-sur-Mer
Informations pratiques
Langrune-sur-Mer
Procession et messe du 15 août
Église Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 12:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Procession au départ de l’église à 10h30.
Messe sur la place du 6 juin de 11h à 12h avec dépôt d’une gerbe fleurie à la mer.
Procession au départ de l’église à 10h30.
Messe sur la place du 6 juin de 11h à 12h avec dépôt d’une gerbe fleurie à la mer. .
Église Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr
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English : Procession et messe du 15 août
Procession setting off from the church at 10.30 am.
Mass on Place du 6 Juin from 11 am to 12 noon, followed by the laying of a floral wreath at the sea.
L’événement Procession et messe du 15 août Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Calvados Attractivité
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