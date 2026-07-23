Informations pratiques

Langrune-sur-Mer

Procession et messe du 15 août

Église Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 12:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Procession au départ de l’église à 10h30.

Messe sur la place du 6 juin de 11h à 12h avec dépôt d’une gerbe fleurie à la mer.

Procession au départ de l’église à 10h30.

Messe sur la place du 6 juin de 11h à 12h avec dépôt d’une gerbe fleurie à la mer. .

Église Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie contact@mairie-langrune.fr

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English : Procession et messe du 15 août

Procession setting off from the church at 10.30 am.

Mass on Place du 6 Juin from 11 am to 12 noon, followed by the laying of a floral wreath at the sea.

L’événement Procession et messe du 15 août Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Calvados Attractivité