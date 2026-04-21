PROCESSION Eglise Saint Martin Sancey

Sancey

PROCESSION

Eglise Saint Martin 12 rue de Lattre de tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Procession avec les reliques de Sainte Jeanne-Antide entre l’église et la basilique suivie des Vêpres. .

Eglise Saint Martin 12 rue de Lattre de tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 21 40 secretariat-plateaux.doubs@diocese-besancon.fr

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English : PROCESSION

L’événement PROCESSION Sancey a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE