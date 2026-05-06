Professionnalisation du cosplay, opportunités et actualités, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Professionnalisation du cosplay, opportunités et actualités Vendredi 8 mai, 16h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T16:00:00+02:00 – 2026-05-08T17:00:00+02:00

Animée par Sikay.

Comment vivre du cosplay ? Quelles opportunités s’ouvrent aux créateurs aujourd’hui ? Sikay revient sur la professionnalisation de la discipline, les questions d’inclusivité et de tolérance, le prestige des concours internationaux et le plaisir que chacun peut trouver dans cette pratique, quel que soit son niveau.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Sikay revient sur la professionnalisation de la discipline, les questions d’inclusivité et de tolérance, le prestige des concours et le plaisir que chacun peut trouver dans cette pratique. cosplay diy