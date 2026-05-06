Programmation créative avec Micro:bit, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Programmation créative avec Micro:bit 8 et 9 mai Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T16:30:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Atelier proposé par l’association Caliban.

Envie d’intégrer de l’électronique dans votre costume ? Découvrez la programmation par l’exemple en créant votre propre ZipHalo inspiré de l’arc reactor d’Iron Man. Un atelier ludique pour allier technologie et cosplay, sans prérequis en programmation.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Envie d’intégrer de l’électronique dans votre costume ? Découvrez la programmation par l’exemple en créant votre propre ZipHalo inspiré de l’arc reactor d’Iron Man. robotique programmation