Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

ANIMATION LUDIQUE AUTOUR DE LA RENTREE LITTERAIRE

Avec Guénaël Boutouillet, médiateur et conseiller littéraire. Votez pour vos préférences et participez aux achats de livres ! .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

FUN ACTIVITIES TO MARK THE START OF THE LITERARY YEAR

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique