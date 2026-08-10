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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

vendredi 2 octobre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :
2026-10-02

PAGES ET TAPAS
Partagez vos impressions et discutez de vos dernières lectures autour d’un apéro dînatoire.
Uniquement pour les adultes.
Gratuit sur inscription.   .

Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

PAGES AND TAPAS

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique

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