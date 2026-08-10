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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

samedi 3 octobre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
7 Rue des Bouchers
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

RENCONTRE BD CROISEE
Avec deux auteurs de BD, scénaristes et dessinateurs, pour découvrir leur parcours, leur métier et leurs projets en cours.

Discussion suivie d’une séance de dédicaces.   .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

CROSS-GENRE COMIC BOOK EVENT

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Sud Retz Atlantique

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