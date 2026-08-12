PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
mercredi 2 décembre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:00:00
fin : 2026-12-02 21:10:00
Date(s) :
2026-12-02
MON PERE AVAIT 3 VACHES, THEATRE AUTOUR DE L’AGRICULTURE
Un portrait de l’agriculture profondément humaniste et sensible, où l’humour et la poésie suggèrent aussi la réflexion. .
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45
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English :
MY FATHER HAD 3 COWS, A PLAY ABOUT FARMING
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Sud Retz Atlantique
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