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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

mercredi 2 décembre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
14 Rue de la Taillée
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:00:00
fin : 2026-12-02 21:10:00

Date(s) :
2026-12-02

MON PERE AVAIT 3 VACHES, THEATRE AUTOUR DE L’AGRICULTURE
Un portrait de l’agriculture profondément humaniste et sensible, où l’humour et la poésie suggèrent aussi la réflexion.   .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 

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English :

MY FATHER HAD 3 COWS, A PLAY ABOUT FARMING

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Sud Retz Atlantique

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