PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même
vendredi 19 février 2027 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 20:30:00
fin : 2027-02-19 22:00:00
Date(s) :
2027-02-19
LES GROS PATINENT BIEN, THEATRE
Spectacle rempli d’humour, d’astuces et de gags, présenté par la Compagnie Ki M’aime Me Suive et la Compagnie Le Fils du Grand Réseau.
Tout public. .
14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45
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English :
THE BIG ONES SKATE WELL, THEATER
L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique
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