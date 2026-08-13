Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 20:30:00

fin : 2027-02-19 22:00:00

Date(s) :

2027-02-19

LES GROS PATINENT BIEN, THEATRE

Spectacle rempli d’humour, d’astuces et de gags, présenté par la Compagnie Ki M’aime Me Suive et la Compagnie Le Fils du Grand Réseau.

Tout public. .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45

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English :

THE BIG ONES SKATE WELL, THEATER

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique