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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même

samedi 20 mars 2027 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
14 Rue de la Taillée
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20 22:45:00

Date(s) :
2027-03-20

VOLCAN, L’ART DU TRIO ROUGE
Un jazz moderne qui séduit un public sensible aux nuances d’une musique mélodique, inventive et accessible.

Ce trio sera accompagné d’une création vidéo inédite, qui colle parfaitement aux rythmes des morceaux.   .

14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 25 45 

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English :

VOLCAN, THE ART OF THE ROUGE TRIO

L’événement PROGRAMMATION ESPACE DE RETZ 2026-27 Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Sud Retz Atlantique

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