Informations pratiques

Préfailles

Programmation estivale du camping de Port Meleu

Port-Meleu Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31

Venez profiter d’animations variées les pieds dans l’eau avec le camping du Port Meleu !

De nombreux divertissements pour toute la famille vous attendent à deux pas de la mer à Préfailles au camping Le Port Meleu.

Un programme pour satisfaire tous les goûts

Moules-frites le mardi à partir de 19h30 sur réservation

Marchés d’artisans le mercredi à partir de 18h30 (du 15/07 au 19/08)

Concerts de tout genre le jeudi de 20h à 22h rock, blues, swing, groove, pop et musiques du monde

Plats gourmands le samedi à partir de 19h30 sur réservation (paëlla)

Bar à huitres le dimanche de 11h à 14h

Bon à savoir

Bar et restauraiton sur place

Gratuit sauf consommations sur place

Ouvert à tous

Toilettes à proximité (plage de Port-Meleu)

Retrouvez ici tous les événements programmés à Préfailles .

Port-Meleu Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 62 91 contact@campingleportmeleu.fr

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English :

%A0Come enjoy a variety of activities right on the water at the%A0Port Meleu Campground!

L’événement Programmation estivale du camping de Port Meleu Préfailles a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic