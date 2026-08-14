Programmation estivale du camping de Port Meleu Préfailles
vendredi 14 août 2026 · Préfailles
Informations pratiques
Préfailles
Programmation estivale du camping de Port Meleu
Port-Meleu Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31
Venez profiter d’animations variées les pieds dans l’eau avec le camping du Port Meleu !
De nombreux divertissements pour toute la famille vous attendent à deux pas de la mer à Préfailles au camping Le Port Meleu.
Un programme pour satisfaire tous les goûts
Moules-frites le mardi à partir de 19h30 sur réservation
Marchés d’artisans le mercredi à partir de 18h30 (du 15/07 au 19/08)
Concerts de tout genre le jeudi de 20h à 22h rock, blues, swing, groove, pop et musiques du monde
Plats gourmands le samedi à partir de 19h30 sur réservation (paëlla)
Bar à huitres le dimanche de 11h à 14h
Bon à savoir
Bar et restauraiton sur place
Gratuit sauf consommations sur place
Ouvert à tous
Toilettes à proximité (plage de Port-Meleu)
Retrouvez ici tous les événements programmés à Préfailles .
Port-Meleu Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 62 91 contact@campingleportmeleu.fr
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English :
%A0Come enjoy a variety of activities right on the water at the%A0Port Meleu Campground!
L’événement Programmation estivale du camping de Port Meleu Préfailles a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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