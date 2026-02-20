Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern
Programme Cinéma Agnès Varda CAPVERN LES BAINS Capvern dimanche 1 mars 2026.
Programme Cinéma Agnès Varda
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-01
Le cinéma Agnès Varda est un cinéma indépendant situé à quelques mètres du centre thermal, proposant des films des plus récents mais également des classiques du cinéma français et international.
Documentaire, comédie, aventure et grands films sont au programme.
Tarif
– 5€ le lundi
– 6€ le mercredi et le vendredi
– Gratuit pour les moins de 3 ans
– Carte d’abonnement de 7 séances à 35 €
.
CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Agnès Varda cinema is an independent cinema located just a few meters from the spa, offering the latest films as well as classics from French and international cinema.
Documentary, comedy, adventure and major films are all on the program.
Price
– 5? on Mondays
– 6? on Wednesdays and Fridays
– Free for children under 3
– 7-session season ticket at 35?
L’événement Programme Cinéma Agnès Varda Capvern a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65