Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern
Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern vendredi 4 septembre 2026.
Capvern
Concert Chorale Les Bérets Bleus
CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:30:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Concert à l’église de Capvern les Bains avec la chorale LES BERETS BLEUS.
Libre participation
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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
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English :
Concert at Capvern les Bains church with the LES BERETS BLEUS choir.
Free participation
L’événement Concert Chorale Les Bérets Bleus Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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