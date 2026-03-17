21° Rencontres Musicales de Capvern Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains Capvern
21° Rencontres Musicales de Capvern Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains Capvern mercredi 19 août 2026.
21° Rencontres Musicales de Capvern
Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-19
Mercredi 19 août à 21h à l’église à Capvern
Récital 2 saxophones et 1 piano avec Jérôme Laran et Rie Yasui au saxophone et Michaël Ertzscheid au piano. Soirée placée sous le signe de l’élégance et de la musique de chambre.
Jeudi 21 août à 21h à l’église à Capvern
Concert Jeunes Talents avec Evan Hamonoux, Maxime Lopes et Tanguy Gauthier. Une soirée dédiée à la jeune génération d’interprètes.
Vendredi 22 août à 21h à l’église à Capvern
Récital Chant et Piano avec Maya Villanueva et David Saudubray. Musique espagnole et sud-américaine.
Samedi 23 août à 21h à l’église à Capvern les Bains
Concert de clôture avec 951Q Quartet & Grand Ensemble de Saxophones. Le festival se conclura par un moment festif et fédérateur.
Tarif 12€/adulte 8€/réduit. Possibilité de navette gratuite entre Capvern les Bains et Capvern Village.
Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Coeur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. .
Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 15 infos@lesrencontresmusicales.com
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English :
Wednesday August 19 at 9pm at the church in Capvern:
Recital 2 saxophones and 1 piano with Jérôme Laran and Rie Yasui on saxophone and Michaël Ertzscheid on piano. An evening of elegance and chamber music.
Thursday August 21 at 9pm at Capvern church:
Jeunes Talents concert with Evan Hamonoux, Maxime Lopes and Tanguy Gauthier. An evening dedicated to the young generation of performers.
Friday August 22 at 9pm at Capvern church:
Recital Chant et Piano with Maya Villanueva and David Saudubray. Spanish and South American music.
Saturday August 23 at 9pm at the church in Capvern les Bains:
Closing concert with 951Q Quartet & Grand Ensemble de Saxophones. The festival concludes with a festive and unifying moment.
L’événement 21° Rencontres Musicales de Capvern Capvern a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65