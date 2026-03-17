21° Rencontres Musicales de Capvern

Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-19

Mercredi 19 août à 21h à l’église à Capvern

Récital 2 saxophones et 1 piano avec Jérôme Laran et Rie Yasui au saxophone et Michaël Ertzscheid au piano. Soirée placée sous le signe de l’élégance et de la musique de chambre.

Jeudi 21 août à 21h à l’église à Capvern

Concert Jeunes Talents avec Evan Hamonoux, Maxime Lopes et Tanguy Gauthier. Une soirée dédiée à la jeune génération d’interprètes.

Vendredi 22 août à 21h à l’église à Capvern

Récital Chant et Piano avec Maya Villanueva et David Saudubray. Musique espagnole et sud-américaine.

Samedi 23 août à 21h à l’église à Capvern les Bains

Concert de clôture avec 951Q Quartet & Grand Ensemble de Saxophones. Le festival se conclura par un moment festif et fédérateur.

Tarif 12€/adulte 8€/réduit. Possibilité de navette gratuite entre Capvern les Bains et Capvern Village.

Renseignements et réservations au 05 62 39 10 15 ou à l’Office de Tourisme Coeur des Pyrénées au Bureau de Capvern les Bains au 05 62 39 00 46. .

Eglises de Capvern Village et de Capvern les Bains CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 10 15 infos@lesrencontresmusicales.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday August 19 at 9pm at the church in Capvern:

Recital 2 saxophones and 1 piano with Jérôme Laran and Rie Yasui on saxophone and Michaël Ertzscheid on piano. An evening of elegance and chamber music.

Thursday August 21 at 9pm at Capvern church:

Jeunes Talents concert with Evan Hamonoux, Maxime Lopes and Tanguy Gauthier. An evening dedicated to the young generation of performers.

Friday August 22 at 9pm at Capvern church:

Recital Chant et Piano with Maya Villanueva and David Saudubray. Spanish and South American music.

Saturday August 23 at 9pm at the church in Capvern les Bains:

Closing concert with 951Q Quartet & Grand Ensemble de Saxophones. The festival concludes with a festive and unifying moment.

L’événement 21° Rencontres Musicales de Capvern Capvern a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65