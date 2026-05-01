Capvern

Show Flamenco et Soirée SBK

LA SIESTA CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Show Flamenco et soirée dansante SBK avec Juan et ses danseuses.

Juan et ses danseuses enflamment la scène avec un spectacle vibrant, élégant et puissant. Une vraie immersion dans l’ambiance andalouse !

À partir de 21h30 Soirée dansante, une piste chaude, festive et pleine d’énergie comme vous les aimez à La Siesta !

Renseignements et réservation au 05 62 93 96 24

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LA SIESTA CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

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English :

SBK Flamenco show and dance party with Juan and his dancers.

Juan and his dancers set the stage ablaze with a vibrant, elegant and powerful show. A truly immersive Andalusian experience!

From 9.30pm? A warm, festive and energetic dance floor, just the way you like it at La Siesta!

Information and reservations: 05 62 93 96 24

L’événement Show Flamenco et Soirée SBK Capvern a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65