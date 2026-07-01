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AGENDA · Capvern

Exposition peinture Angélique JOAO CAPVERN LES BAINS Capvern

samedi 1 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Exposition peinture Angélique JOAO

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Découvrez au Bureau d’Informations Touristiques de Capvern-les-Bains l’exposition peinture d’Angélique JOAO.
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46 

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English :

Visit the Capvern-les-Bains Tourist Information Office to see Angélique JOAO’s painting exhibition.

L’événement Exposition peinture Angélique JOAO Capvern a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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