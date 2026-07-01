Exposition peinture Angélique JOAO CAPVERN LES BAINS Capvern
samedi 1 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Exposition peinture Angélique JOAO
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Découvrez au Bureau d’Informations Touristiques de Capvern-les-Bains l’exposition peinture d’Angélique JOAO.
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 46
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English :
Visit the Capvern-les-Bains Tourist Information Office to see Angélique JOAO’s painting exhibition.
L’événement Exposition peinture Angélique JOAO Capvern a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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