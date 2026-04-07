Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Place des Palmiers Capvern
Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Place des Palmiers Capvern jeudi 30 juillet 2026.
Capvern
Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un comédien prévenu trop tard tente désespérément de réaliser un spectacle.
Avec de la chanson, du mime, de la danse, de l’humour, de la magie et beaucoup de rires!!
Entrée 10€
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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
An actor warned too late desperately tries to put on a show.
With song, mime, dance, humor, magic and lots of laughs!
Admission: 10?
L’événement Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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