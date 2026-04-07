Capvern

Loto

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ouverture des portes à 20h

Début du jeu à 21h

Buvette et snacking sandwichs, cakes salés, gâteaux… Le tout fait maison !

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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Doors open at 8pm

Game starts at 9pm

Refreshments and snacks: sandwiches, savoury cakes, cakes… All homemade!

L’événement Loto Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65