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Loto Place des Palmiers Capvern

Loto Place des Palmiers Capvern samedi 1 août 2026.

Lieu : Place des Palmiers

Adresse : CAPVERN LES BAINS

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Capvern

Loto

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Ouverture des portes à 20h
Début du jeu à 21h
Buvette et snacking sandwichs, cakes salés, gâteaux… Le tout fait maison !
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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Doors open at 8pm
Game starts at 9pm
Refreshments and snacks: sandwiches, savoury cakes, cakes… All homemade!

L’événement Loto Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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