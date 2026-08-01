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Visite guidée de Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

jeudi 20 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Visite guidée de Capvern les Bains

CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Julie Duponchel, guide-conférencière, propose une découverte de l’histoire du village, de son passé glorieux et de son architecture.
Tarif 10€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Julie Duponchel, a tour guide and lecturer, offers a tour exploring the village’s history, its glorious past, and its architecture.
Price: 10? Reservations required at 07 86 28 51 46.

L’événement Visite guidée de Capvern les Bains Capvern a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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